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Ярмоленко став гравцем Вест Хема рівно 2 роки тому – відео найкращих голів українця в АПЛ

18:18 - Читать на русском
Ярмоленко став гравцем Вест Хема рівно 2 роки тому – відео найкращих голів українця в АПЛ
Андрій Ярмоленко у Вест Хемі / офіційний сайт клубу

11 липня 2018 року вінгер збірної України офіційно став футболістом "молотів", перейшовши з Борусії Д за 20 млн євро.

Рівно 2 роки тому – 11 липня 2018-го – Вест Хем офіційно оголосив про підписання Андрія Ярмоленка. Лондонці виклали дортмундській Борусії 20 млн євро за атакувального хавбека збірної України.

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Протягом кар'єри в Лондоні українця спіткали дві серйозні травми, які вивели його з гри на тривалий термін. Втім, Ярмоленко зумів забити 6 голів у складі "молотів" у матчах Прем'єр-ліги. З нагоди річниці підписання українця Вест Хем виклав відео з деякими його голами.

До слова, сьогодні лондонці знищили Норвіч у 35-му турі АПЛ, а Ярмоленко вийшов на заміну наприкінці гри.

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Теги
Відеоновини Англія АПЛ Українці за кордоном Красиві голи Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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