Маркевич оцінив шанси Ярмоленка закріпитись в основі Вест Хема при Мойєсі

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував виступ Андрія Ярмоленка у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі.

"Радий за Ярмоленка. Думаю, Мойєс допоможе йому закріпитися в основному складі. У Вест Хемі футболістів такого класу мало. Йому потрібна довіра тренера, і Андрій її виправдає.

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У матчі з Челсі (3:2) три голи забили гравці, які виступали в УПЛ – Вілліан і Ярмоленко. Це говорить про те, що кілька років тому у нас був сильний чемпіонат. У нас був чемпіонат одним з найкращих в Європі. Може, не рівня АПЛ, але на той час точно не слабший, ніж в Італії або Франції", – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол. Додамо, що в активі Андрія 17 поєдинків у поточному сезоні АПЛ, в яких він відзначився 4 голами та асистом.

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