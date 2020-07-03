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Маркевич оцінив шанси Ярмоленка закріпитись в основі Вест Хема при Мойєсі

3 липня 10:16 - Читать на русском
Маркевич оцінив шанси Ярмоленка закріпитись в основі Вест Хема при Мойєсі
Андрій Ярмоленко / Reuters

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував виступ Андрія Ярмоленка у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

"Радий за Ярмоленка. Думаю, Мойєс допоможе йому закріпитися в основному складі. У Вест Хемі футболістів такого класу мало. Йому потрібна довіра тренера, і Андрій її виправдає.

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У матчі з Челсі (3:2) три голи забили гравці, які виступали в УПЛ – Вілліан і Ярмоленко. Це говорить про те, що кілька років тому у нас був сильний чемпіонат. У нас був чемпіонат одним з найкращих в Європі. Може, не рівня АПЛ, але на той час точно не слабший, ніж в Італії або Франції", – поділився Маркевич у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол. Додамо, що в активі Андрія 17 поєдинків у поточному сезоні АПЛ, в яких він відзначився 4 голами та асистом.

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Челсі Мирон Маркевич Девід Девід Мойєс
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