Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко несправедливо отримав "крихти"

Вест Хем розібрався в гостях з аутсайдером АПЛ Норвічем в рамках 35 туру (4:0). Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Норвіч – Вест Хем, стартував о 14:30 за Києвом. "Молоти" завітали в гості до головного аутсайдера АПЛ після несподіваної домашньої поразки від Бернлі. "Канаркам" треба було перемагати, щоб не попрощатись з елітою достроково. Вест Хем перебував на відстані трьох очок від зони вильоту. Андрій Ярмоленко розпочав гру на лаві запасних попри ефектний м'яч у ворта Норвіча з першого кола. Офіційний твіттер лондонського клубу не переконав Девіда Мойєса, що українця варто випускати зі старту.

Норвіч – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Соучек пробачив господарям вже на 3-й хвилині, не забивши після передачі Антоніо. Останній класно розібрався з двома суперниками та покотив на ближню стійку – чеський хавбек встиг прокинути повз голкіпера, але не поцілив у рамку з гострого кута. Ще один хороший момент Томаш втратив на 8-й хвилині, пробивши з лінії карного поруч з дальньою "шісткою". "Канарки" відверто втратили півзахисника Вест Хема, який мав вагон часу, щоб прицілитись краще. Прекрасний старт "молотів" все ж завершився швидким голом. Крессвел виконав подачу з кутового, Діоп перевів на дальню стійку, а Майкл Антоніо потужно пробив під поперечку – 0:1.

Антоніо виявився справжнім жахіттям команди Даніеля Фарке в дебюті. 29-річний форвард частенько тікав від захисників, класно підігрував партнерам, небезпечно стріляв з меж штрафного майданчика. Цікаво, що Майкл забив свій третій гол після рестарту АПЛ – це найбільш визначальний гравець Вест Хема прямо зараз. Сюди ж потрібно додати один асист. Чіткий меседж для Гарета Саутгейта... В середині першого тайму він стягнув на себе двох і покотив п'ятою на Боуена – удар конкурента Ярмоленка метрів з 15-ти встигли заблокувати.

Приречений Норвіч взагалі нічого не створив за понад півгодини. Натомість лондонці спокійно контролювали гру. Допомогти господарям вирішив іспанець Пабло Форналс, який збив Вранчіча перед карним гостей. Боснійський хавбек невдало виконав штрафний – вище воріт. "Молоти" відповіли черговим небезпечним ударом Боуена, якому асистував Антоніо – м'яч розминувся зі стійкою в лічених сантиметрах. І знову Боуен промахується – цього разу в дальній кут. Вранчіч встиг завадити одному з лідерів Вест Хема, який пробивав з меж воротарського. Серед атакувальних гравців Мойєса досить сіро виглядав лише Форналс, який багато помилявся і не використовував свій основний козир – гарний дриблінг.

Тім Крул рятує "канарок" після удару Соучека на 40-й. Чех блискуче пробивав злету під поперечку. Майкл Антоніо! Бомбардир Вест Хема оформив дубль акурат перед перервою, замкнувши головою подачу Нобла зі штрафного. 6-й гол британця в сезоні та 4-й після карантину. Лукаш Фабіанскі спускає завісу першого тайму ефектним сейвом – Еміліо Буендіа цілив у дальню дев'ятку. "Молоти" пішли відпочивати з комфортною перевагою у два м'ячі.

Після перерви ситуація кардинально не змінилась: Вест Хем атакував, Норвіч відбивався. Команда Мойєса наче й не покидала поле, миттєво накинувшись на безпорадного суперника. Боуен стріляє вище воріт вже через хвилину після поновлення матчу. Нобл хитро пасує на лінію штрафного, а удар Райса блокують. Лондонці вчепились в "канарок" зубами і не відпускають. Антоніо пробиває з будь-яких позицій, навіть спиною до воріт – безстрашно головою, але трохи невлучно. Утім, він таки забиває втретє. Фантастика! Майкл вийшов на побачення з Крулом, трохи незграбно пробив, але миттєво заштовхав м'яча у сітку головою. Перший гравець Вест Хема з 1987-го, який оформив хет-трик за межами Лондона. Подвиг Тоні Котті проти Ковентрі – тепер історія.

Після третього забитого м'яч темп гри дещо знизився. Норвіч провів відразу чотири заміни... але відзначився знову Антоніо! Він знущально легко робить покер, замкнувши передачу Фредерікса. Три представники "жовто-зелених" не завадили форварду Вест Хема спокійно переправити круглого у сітку з двох метрів. Антоніо – лише дев'ятий гравець за всю історію англійської Прем'єр-ліги, який забив чотири голи на виїзді. Востаннє це досягнення підкорювалось Харрі Кейну (2017).

Ярмоленко вийшов замість свого прямого конкурента, Боуена, на 82-й. Небагато часу, щоб повторити щось схоже з першого кола. Українець лише кілька разів торкався м'яча. Зважаючи на божевільну перевагу лондонців і проблеми з прицілом у Боуена, наш футболіст заслуговував більше хвилин. Мойєс чомусь вирішив інакше. Утім, Андрій показав себе великим професіоналом – грав з бажанням, нав'язував боротьбу навіть у чужому карному.

Вест Хем у підсумку впевнено обігрує Норвіч, який попрощався з АПЛ за три тури до кінця першості. "Молоти" набирають 34 очки та залишаються на 16-й позиції. Борнмут, який йде 18-м у зоні вильоту, наразі має 28 пунктів і гру в запасі.

Видатний перфоманс Антоніо в цифрах