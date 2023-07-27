"Думаю, Шахтар знову переможе. Донецький клуб повертається до ставки на бразильців і їм вдалося зберегти склад. Динамо буде важко. Ярмоленко самотужки не допоможе. Я вважаю, що Андрій буде тренером на полі. Але боюся, щоб він не ображав молодих хлопців.

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Хто увійде до топ-5 УПЛ? Перший – Шахтар, далі СК Дніпро-1, тоді Динамо, Зоря та Ворскла. Не думаю, що у Динамо вийде потіснити дніпрян з другого місця. Кияни в контрольних іграх не зіграли з жодною серйозною командою, тому вони для мене загадка.

Більше не бачу, хто може поборотися за п'ятірку. Сподіваюсь, що Ворскла під керівництвом Скрипника нарешті встане на ноги. Я не очікував, що в першій частині минулого сезону вони так погано виступлять.

Полісся? Вони навіть Усика взяли! Щоправда, я не знаю, для чого. Може, Усик підготується і допоможе їм. Думаю, у першому сезоні Полісся буде в середині таблиці, їм складно буде претендувати на топ-5", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

До слова, 1-й тур нового сезону в УПЛ стартує вже у п'ятницю, 28 липня.

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