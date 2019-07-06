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Ярмоленко розпочав тренування у загальній групі Вест Хема

13:07 606 Читать на русском
Ярмоленко розпочав тренування у загальній групі Вест Хема
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко повернувся до загальної групи.

Андрій Ярмоленко розпочав заняття із загальною групою лондонського Вест Хема, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболіст остаточно відновився від травми ахілла, яку отримав у жовтні минулого року в матчі з Тоттенхемом.

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Українець перебрався до "молотобійців" влітку минулого року з дортмундської Борусії, де не зміг закріпитись.

Вест Хем завершив сезон 2018/19 на 10 позиції в турнірній таблиці АПЛ та не пробився у єврокубки.

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Українці за кордоном Англія Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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