Ярмоленко розпочав тренування у загальній групі Вест Хема

Україна — 11:49 455
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Бразильський хавбек Гімараєс, яким цікавиться Шахтар, відмовився від щедрої пропозиції з Китаю
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Селезньов хоче розірвати контракт із МалагоюІспанія — 07:30 2160
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Грізманн у Барселону: Атлетіко звинуватив гравця та "блаугранас" у неповазі й висунув свої умовиІспанія — 5 лип 2962
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Динамо розгромило Ваккер, показавши класний футбол у першому таймі – Караваєв забив дебютний голУкраїна — 5 лип 7852
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Шахтар обіграв Копенгаген завдяки дублю Мораєса – гнучка атака "гірників", активний ДодоУкраїна — 5 лип 3137