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Ярмоленко приступил к тренировкам в общей группе Вест Хэма

13:10 137 Читати українською
Ярмоленко приступил к тренировкам в общей группе Вест Хэма
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся в общую группу.

Андрей Ярмоленко начал занятия с общей группой лондонского Вест Хэма, сообщает официальный сайт клуба.

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Футболист окончательно восстановился от травмы ахилла, которую получил в октябре прошлого года в матче с Тоттенхэмом. Украинец перебрался к "молотобойцам" прошлым летом из дортмундской Боруссии, где не смог закрепиться.

Вест Хэм завершил сезон 2018/19 на 10 позиции в турнирной таблице АПЛ и не пробился в еврокубки.

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