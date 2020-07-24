toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" Мойєса

15:22 - Читать на русском
Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" Мойєса
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вест Хем після збереження прописки в АПЛ вже планує трансферний бюджет на літнє вікно. Андрій Ярмоленко опинився у списку потенційних кандидатів "на вихід".

"Молоти" налаштовані підсилитися вінгером Брентфорда Саїдом Бенрама. Заради отримання коштів на трансфер 24-річного алжирця Вест Хем готовий попрощатися з трьома гравцями. Це Андрій Ярмоленко, Феліпе Андерсон та Альбіан Аєті, повідомляє Mirror.

Вест Хем оформив повноцінний трансфер Соучека

Наставник лондонців Девід Мойєс готовий відпустити вказаних виконавців, якщо клубу вдасться підписати Бенрама. Зауважимо, що алжирець може виступати в АПЛ і у складі Брентфорда – за умови, що його команда пройде плей-офф.

Зауважимо, що Ярмоленко в сезоні 2019/20 зіграв 22 матчі в АПЛ (941 хвилина). В активі 30-річного українця 4 голи та 1 асист. Контракт вінгера розрахований ще на 2 сезони.

"З'їсть його заживо": за 2 тижні до Реала Зінченко отримав вердикти від Гвардіоли, ЗМІ і фанів – українець на роздоріжжі

blog_ava
"Не можу підібрати літературних слів": володар "Золотого м'яча" розкритикував призначення Луческу в Динамо
00:58
6029
Теги
Головне Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Українці за кордоном Англія Альбіан Альбіан Аєті Саїд Саїд Бенрама Андрій Андрій Ярмоленко Феліпе Феліпе Андерсон Вест Хем Вест Хем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хендерсон визнаний гравцем року в Англії
    Англія — 12:221003 Хендерсон визнаний гравцем року в Англії
1
год
:
37
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук