Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" Мойєса

Вест Хем після збереження прописки в АПЛ вже планує трансферний бюджет на літнє вікно. Андрій Ярмоленко опинився у списку потенційних кандидатів "на вихід".

"Молоти" налаштовані підсилитися вінгером Брентфорда Саїдом Бенрама. Заради отримання коштів на трансфер 24-річного алжирця Вест Хем готовий попрощатися з трьома гравцями. Це Андрій Ярмоленко, Феліпе Андерсон та Альбіан Аєті, повідомляє Mirror.

Вест Хем оформив повноцінний трансфер Соучека

Наставник лондонців Девід Мойєс готовий відпустити вказаних виконавців, якщо клубу вдасться підписати Бенрама. Зауважимо, що алжирець може виступати в АПЛ і у складі Брентфорда – за умови, що його команда пройде плей-офф.

Зауважимо, що Ярмоленко в сезоні 2019/20 зіграв 22 матчі в АПЛ (941 хвилина). В активі 30-річного українця 4 голи та 1 асист. Контракт вінгера розрахований ще на 2 сезони.

"З'їсть його заживо": за 2 тижні до Реала Зінченко отримав вердикти від Гвардіоли, ЗМІ і фанів – українець на роздоріжжі