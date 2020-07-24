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Ярмоленко рискует покинуть Вест Хэм – украинец попал в "черный список" Мойеса

15:22 - Читати українською
Ярмоленко рискует покинуть Вест Хэм – украинец попал в "черный список" Мойеса
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вест Хэм после сохранения прописки в АПЛ уже планирует трансферный бюджет на летнее окно. Андрей Ярмоленко оказался в списке потенциальных кандидатов "на выход".

"Молотки" настроены усилиться вингером Брентфорда Саидом Бенрама. Ради получения денег на трансфер 24-летнего алжирца Вест Хэм готов расстаться с тремя игроками. Это Андрей Ярмоленко, Фелипе Андерсон и Альбиан Айети, сообщает Mirror.

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Наставник лондонцев Дэвид Мойес готов отпустить указанных исполнителей, если клубу удастся подписать Бенрама. Заметим, что алжирец может выступать в АПЛ и в составе Брентфорда – при условии, что его команда пройдет плей-офф.

Заметим, что Ярмоленко в сезоне 2019/20 сыграл 22 матча в АПЛ (941 минута). В активе 30-летнего украинца 4 гола и 1 ассист. Контракт вингера рассчитан еще на 2 сезона.

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