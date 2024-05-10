Визначились коментатори, які працюватимуть на вирішальному поєдинку кубкового турніру.

Фінал Кубка України, в якому зустрінуться Ворскла та Шахтар, коментуватимуть Денис Босянок та Роман Бебех, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ворскла – Шахтар: визначився офіційний транслятор фіналу Кубка України – вирішальна дуель буде у вільному доступі

Перед стартом гри та після її завершення Бебех буде ведучим спеціальної кубкової студії зі стадіону. Експертами виступатимуть В'ячеслав Шевчук та Ія Андрущак (головна тренерка Ворскли U-19). Трансляція студії буде доступною на YouTube-каналі ICTV.

До слова, Босянок нині служить у лавах ЗСУ і останні два роки не брав до рук мікрофона.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.

Шахтар та Динамо у битві за чемпіонство: козирі на сотні мільйонів, бажання Ахметова може зіграти на руку Шовковському