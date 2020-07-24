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Вест Хем оформив повноцінний трансфер Соучека

15:10 - Читать на русском
Вест Хем оформив повноцінний трансфер Соучека
Томаш Соучек / PA Wire

Півзахисник Томаш Соучек продовжить свої виступи за лондонський Вест Хем. Останні півроку він провів у британській столиці на правах оренди з празької Славії.

"Молотки" скористалися опцією викупу 25-річного хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Соучек підписав із Вест Хемом угоду на 4 роки. Трансфер чеха коштував лондонцям орієнтовно 16,2 млн євро. Повноцінний контракт із "молотками" Соучек заслужив грою у другій половині сезону 2019/20 – наприкінці січня він поїхав до Лондона на правах оренди з празької Славії.

Усього в нинішньому сезоні АПЛ Томаш Соучек встиг провести 12 матчів, у яких забив 3 м'ячі.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Англія Вест Хем Вест Хем Славія Прага Славія Прага Томаш Томаш Соучек
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