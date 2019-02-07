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Ярмоленко пропустить більше, ніж очікувалось – українець не зіграє у цьому сезоні

19:43 1143 Читать на русском
Ярмоленко пропустить більше, ніж очікувалось – українець не зіграє у цьому сезоні
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про травмованих гравців у команді.

"Ярмоленко, Рід і Санчес у цьому сезоні нам не зможуть допомогти. Щодо Вілшера точно сказати не можу. Можливо, він і встигне відновитися до кінця сезону. У будь-якому випадку, у нас є гравці, які можуть замінити травмованих", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

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Нагадаємо, Ярмоленко відновлюється від травми, яку зазнав у матчі проти Тоттенхема 20 жовтня, невдало ставши на газон. 29-річний українець пошкодив ахіллове сухожилля. Раніше повідомлялось, шо відновлення триватиме 6 місяців.

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До слова, в активі Ярмоленка 10 матчів за Вест Хем у всіх турнірах, де українець забив 2 голи та віддав результативну передачу.

Теги
Англія Головне Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Важка травма Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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