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"Найкращий гравець двох дотиків", – як Ярмоленко працює з м'ячем однією ногою

11:26 1231 Читать на русском
"Найкращий гравець двох дотиків", – як Ярмоленко працює з м'ячем однією ногою
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко готується до повернення на футбольне поле.

Українець продовжує відновлюватися від важкої травми, яку він отримав під час матчу чемпіонату Англії проти Тоттенхема 20 жовтня. Ярмоленко вже розпочав вправи з м'ячем.

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Зокрема, у мережі з'явилося відео, де Андрій вправно приборкує м'яч сидячи та однією ногою. Ролик в інтернет завантажив його одноклубник Деклан Райс, який підписав відео так: Найкращих гравець двох дотиків, якого я коли-небудь бачив".

За прогнозами лікарів травма залишила Ярмоленка поза футболом на 6 місяців.

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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