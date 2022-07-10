Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется в Динамо, сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн на своей странице в социальной сети Твиттер.

Ребров подтвердил желание подписать Ярмоленко – украинцу берегут драгоценное место легионера

По информации источника, киевляне достигли принципиальной договоренности с 32-летним футболистом.

Напомним, ранее об интересе к Ярмоленко заявляли в Фулхеме. Также украинцем интересовались несколько европейских клубов, был интерес из чемпионата Турции, а также желание пригласить Андрея в Аль-Айн выразил Сергей Ребров.

Последние 4 сезона Ярмоленко провел в Вест Хэме (85 матчей, 12 голов, 7 ассистов), покинув его в статусе свободного агента. За Динамо Андрей выступал с 2006 по 2017 годы. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

Куди перейде Ярмоленко? Слово за Шаблієм