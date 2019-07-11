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Ярмоленко поделился эмоциями после восстановления от травмы

10:10 19 Читати українською
Ярмоленко поделился эмоциями после восстановления от травмы
Андрей Яромленко / Вест Хэм

Украинские вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков команды за поддержку во время восстановления от травмы.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то фаны постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно.

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Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, ведь я потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, украинский вингер получил травму ахилла в октябре прошлого года в матче против Тоттенхэма, из-за чего пропустил 8 месяцев. Недавно Ярмоленко вернулся к тренировкам.

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Украинцы за рубежом
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