"Конечно, я верю, что Александр Шовковский приведет команду к чемпионству, и в то же время буду делать все, что в моих силах ради этого. Самое главное – это быть вместе, быть одной командой, одной семьей, выполнять то, что просит главный тренер и его штаб.

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Последние игры в прошлом году показали, что команда может побеждать и добывать результат. Всё в наших руках и ногах. Нужно хорошо подготовиться на сборах и в лучших кондициях подойти ко второй части чемпионата.

Каждый игрок, надевающий футболку киевского Динамо, должен помнить, что это лучшая команда в нашей стране и выходить на игры с единым настроением – победить.

Я вижу огромный потенциал в наших футболистах, в команде много молодых ребят. Конечно, должно пройти определенное время, ведь это нормально, когда в молодом возрасте не хватает стабильности. Все игроки через это проходили. Думаю, вы помните, когда мне было 19-20 лет, у меня было точно так же.

Нужно перетерпеть, какие-нибудь матчи проиграть, чтобы получить опыт. Мы будем делать все, чтобы Динамо стало чемпионом в этом году", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, 34-летний вингер в текущем сезоне сыграл за киевлян 9 матчей (4 гола и 1 ассист), но из-за травмы и операции пропустил несколько месяцев. Динамо завершило первую часть сезона на 5-м месте УПЛ, но имеет три игры в запасе.

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