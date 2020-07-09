Ярмоленко опинився у трійці найгірших гравців Вест Хема в матчі з Бернлі за версією Instat

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив до трійки найгірших у своєму клубі за матч 34-го туру АПЛ проти Бернлі.

Ярмоленко набрав 249 балів за версією Instat за поєдинок проти Бернлі, повідомляє Команда№1.

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За 62 хвилини на полі Андрій виконав 63 ТТД з браком 29%, завдав два удари по воротах, віддав 34 паси з точністю 74%, і виграв чотири єдиноборства з 12-ти. В активі Андрія одна вдала спроба дриблінгу, три спроби відбору, одне перехоплення і вісім підбирань. Цікаво, що це була перша гра Ярмоленка в основі Вест Хема з листопада 2019 року.

Нагадаємо, що Вест Хем українця поступився Бернлі (0:1), але все ще перебуває над зоною вильоту – "молотки" відірвались на 4 очки від небезпечного 18 місця. Наступний поєдинок Ярмоленко та Ко проведуть із Норвічем 11 липня, початок о 14:30.

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