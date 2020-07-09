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Вест Хем – Бернлі – 0:1 – відео гола та огляд програшного матчу Ярмоленка і Ко

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Вест Хем – Бернлі – 0:1 – відео гола та огляд програшного матчу Ярмоленка і Ко
Вест Хем – Бернлі – відео гола та огляд матчу 8 липня 2020

Вест Хем програв Бернлі (0:1) в рамках 34-го туру АПЛ . Дивіться відео гола та огляд матчу Вест Хем – Бернлі.

 
Джей Родрігес 38’
38’ Джей Родрігес

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Бернлі на "Футбол 24", стартував о 20:00 за Києвом. Андрій Ярмоленко вперше з листопада 2019 року вийшов у стартовому складі "молотів" та був замінений у другому таймі.

Ярмоленко став одним з найкращих у Вест Хема, але зазнав історичної поразки в матчі АПЛ

Долю зустрічі вирішив один гол, забитий незадовго до перерви. Після навісу з лівого флангу Родрігес виграв повітря та переправив м'яч у ворота Фабіанскі. 0:1 – Вест Хем очікує серйозна боротьба за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Уперше за 73 роки Бернлі двічі обіграв Вест Хем у чемпіонаті Англії за один і той же сезон – історична поразка лондонської команди.

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Теги
Відеоновини Українці за кордоном Англія Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Бернлі Бернлі Вест Хем - Бернлі
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