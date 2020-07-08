Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко створював і завершував моменти, підтвердив рівень, та зазнав історичної поразки в матчі АПЛ

Вест Хем програв Бернлі (0:1) у 34 турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі вперше з листопада 2019 року. Рахунок і огляд матчу АПЛ читайте на "Футбол 24".

Борець за виживання прийняв міцного середняка. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Бернлі на "Футбол 24", стартував о 20:00 за Києвом. "Молоти" набрали 4 очки за 2 тури, повернувши собі надії на збереження прописки в АПЛ. Бернлі не програвав 3 тури, в яких на всі команди було забито тільки 4 голи. У неділю Ярмоленко знову класно вийшов на заміну, та цього разу його зусилля нейтралізував голкіпер Ньюкасла. Останні дві зустрічі команда українця програла "бордовим" із загальною різницею 0:5, тож прагнула реваншу.

Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко хоче покращити позитивну серію – онлайн-трансляція матчу

На стартових хвилинах підопічні Дайча намагалися тиснути на фланг українця однак перший удар прийшов від господарів. Соучек приклався здалеко, значно вище, ніж хотів. Ярмоленко дріботів у спробах вивести м'яч з-під пресингу, з перемінним успіхом. У Бернлі цікавіші моменти. Пітерс пробивав метрів з 13 – дуже близько до мети. Видра, якого сватали в Динамо, з меж воротарського не зміг прошити Фабіанскі ударом головою, єдине влучання у площину за 15 хвилин. Соучек тричі спробував щастя за цей же відрізок, оце так опорник у Мойєса! Нарешті отримав Ярмоленко класний пас під удар, але завовтузився і змушений був віддавати назад, після чого дальній удар Соучека заблокували.

Усе той же чеський хавбек розстрілював Поупа з вбивчої дистанції – сейв раз. Антоніо завершував другу хвилю атаки ВХЮ – сейв два, і все це за якусь хвилину! Ярмоленку знову залишили простір на 11 метрах, але український вінгер і тут дуже важко розвертався та дозволив себе заблокувати. Утім, бути б голу, якби Бовен краще зорієнтувався на добиванні – жахливий прийом гравця, який може конкурувати з екс-динамівцем. Покарання миттєве – Родрігес виграв верх і прошив голкіпера Вест Хема.

"Молоти" могли відіграватися в наступній же атаці. Антоніо отримав скидання від партнера, вибіг на побачення з Поупом і поцілив у стійку. Тут уже знову Ярмоленко. Класно зіграв Андрій на короткому обіграші у штрафному і знайшов шпарину для удару – воротар витягнув з-під стійки. Парочку гідних моментів створив для партнерів екс-лідер Динамо в перші 45 хвилин, третій найкращий бал у команді Мойєса (6,9 від SofaScore і FotMob, 6,95 за версією WhoScored), хоч саме з його втрати в центрі почалася єдина гольова атака Бернлі. Лише Антоніо віддав більше ключових пасів (3), але Вест Хем безжально марнує моменти. За очікуваними голами ведуть лондонці 1,44 на 0,3, а реальність значно сумніша (0:1).

HT #PremierLeague#WHUFC 0 (1.41 xG)#BurnleyFC 1 (0.30 xG)



Burnley lead at the break, but are very fortunate to do so, with West Ham creating the best chances of the game #WHUBUR pic.twitter.com/m26v3qoedc — Infogol (@InfogolApp) July 8, 2020

Ще важче почав виглядати Ярмоленко по перерві, а Бернлі як на зло змусив багато захищатися, перехопивши ініціативу. Як наслідок, уже на 61-й хвилині Мойєс замінив 30-річного українця, випустивши другого форварда на допомогу Антоніо. Саме Аллє ледь не став миттєвим джокером. Вихід на розстрільну дистанцію, удар без перешкод і класний сейв Поупа ногою, немов у хокеї. Здалось, що закономірно забив Вуд другий гол Бернлі, але Бардслі віддав у мінімальний офсайд. VAR перевірив і скасував взяття воріт.

Вкотре розрізали гості оборону Вест Хем Юнайтед. Вуд вискочив за спини захисника, і лише Фабіанскі виручив. Після заміни Ярмоленка дуже блідо виглядають господарі, Аллє не виглядає готовим, усі заміни екс-наставника Манчестер Юнайтед якось повз ціль нині пройшли. Уперше за 73 роки Бернлі двічі обіграв Вест Хем у чемпіонаті Англії за один і той же сезон, історична поразка лондонської команди!

FootballCritic: Ярмоленко отримав 6-й бал у складі "молотів" (6,5). FootMob перемістив його на 4-е місце (6,8). За версією SofaScore і WhoScored Андрій удостоївся 5-ї оцінки (6,9 і 6,94). У середньому отримав бали, вищі середнього по сезону АПЛ.