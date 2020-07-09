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Ярмоленко оказался в тройке худших игроков Вест Хэма в матче с Бернли по версии Instat

19:11 - Читати українською
Ярмоленко оказался в тройке худших игроков Вест Хэма в матче с Бернли по версии Instat
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в тройку худших в своем клубе за матч 34-го тура АПЛ против Бернли.

 
Джей Родригес 38’
38’ Джей Родригес

Ярмоленко набрал 249 баллов по версии Instat за поединок против Бернли, сообщает Команда№1.

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За 62 минут на поле Андрей выполнил 63 ТТД с браком 29%, нанес два удара по воротам, отдал 34 паса с точностью 74%, и выиграл четыре единоборства из 12-ти. В активе Андрея одна удачная попытка дриблинга, три попытки отбора, один перехват и восемь подборов. Интересно, что это была первая игра Ярмоленко в основе Вест Хэма с ноября 2019 года.

Напомним, что Вест Хэм украинца уступил Бернли (0:1), но все еще находится над зоной вылета – "молотки" оторвались на 4 очка от опасного 18 места. Следующий поединок Ярмоленко и Ко проведут с Норвичем 11 июля, начало в 14:30.

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Бернли
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