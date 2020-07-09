Ярмоленко оказался в тройке худших игроков Вест Хэма в матче с Бернли по версии Instat

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в тройку худших в своем клубе за матч 34-го тура АПЛ против Бернли.

Ярмоленко набрал 249 баллов по версии Instat за поединок против Бернли, сообщает Команда№1.

Вест Хэм – Бернли – 0:1 – видео гола и обзор проигрышного матча Ярмоленко и Ко

За 62 минут на поле Андрей выполнил 63 ТТД с браком 29%, нанес два удара по воротам, отдал 34 паса с точностью 74%, и выиграл четыре единоборства из 12-ти. В активе Андрея одна удачная попытка дриблинга, три попытки отбора, один перехват и восемь подборов. Интересно, что это была первая игра Ярмоленко в основе Вест Хэма с ноября 2019 года.

Напомним, что Вест Хэм украинца уступил Бернли (0:1), но все еще находится над зоной вылета – "молотки" оторвались на 4 очка от опасного 18 места. Следующий поединок Ярмоленко и Ко проведут с Норвичем 11 июля, начало в 14:30.

Вест Хэм – Бернли: Ярмоленко усовершенствовал уровень, а лучший вратарь АПЛ в странном матче переписывает историю