Аль-Айн з Андрієм Ярмоленком у стартовому складі розписав мирову з Аджманом. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 1-й тур

Аджман – Аль-Айн – 1:1

Голи: Мадан, 60 – Ерік, 6

Підопічні Реброва разом з Ярмоленком (вийшов у стартовому складі) повели в рахунку на 6 хвилині – Рахімі зупиняв м'яч та залишив його Еріку, який з меж штрафного розстріляв воротаря. Втім, вже в другому таймі Мадан відновив статус-кво.

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Найцікавіше відбулось вже в компенсований час. Спочатку Аджман забив, здавалося б, переможний гол, але арбітр скасував взяття воріт через порушення правил. Через 6 хвилин вирвати перемогу міг Аль-Айн, проте Лаба не забив пенальті на 13 доданій хвилині.

Відзначимо, що Ярмоленко свій перший офіційний матч за нову команду відіграв повністю, але результативними діями не відзначився.

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