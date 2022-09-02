Аль-Айн с Андреем Ярмоленко в стартовом составе расписал мировую с Аджманом. Читайте отчет о матче Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2022/23, 1-й тур

Аджман – Аль-Айн – 1:1

Голы: Мадан, 60 – Эрик, 6

Подопечные Реброва вместе с Ярмоленко (вышел в стартовом составе) повели в счете на 6 минуте – Рахими останавливал мяч и покинул его Эрику, который из пределов штрафной расстрелял вратаря. Впрочем, уже во втором тайме Мадан восстановил статус-кво.

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Самое интересное произошло уже в компенсированное время. Сначала Аджман забил, казалось бы, победный гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил. Через 6 минут вырвать победу мог Аль-Айн, однако Лаба не забил пенальти на 13-й минуте.

Отметим, что Ярмоленко свой первый официальный матч за новую команду отыграл полностью, но результативными действиями не отличился.

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