toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Ярмоленко чудово влився у колектив Вест Хема – українець показав, як весело проводить час з партнерами

12:09 339 Читать на русском
Ярмоленко чудово влився у колектив Вест Хема – українець показав, як весело проводить час з партнерами
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко відпочив зі своїми партнерами по команді.

Український хавбек завантажив у свій Інстаграм фотографії, на яких проводить час разом з партнерами. Спочатку гравці Вест Хема дозволили собі відпочити у одному з закладів, а згодом Ярмоленко показав світлину з картингу.

Пеллегріні: Відновлення Ярмоленка йде за планом

Зауважимо, що українець не грає за Вест Хем з жовтня минулого року, тоді у поєдинку з Тоттенхемом Андрій отримав важку травму, яку заліковує досі.

У поточному сезоні в активі Ярмоленка 10 матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, де вінгер збірної України забив 2 голи та віддав результативну передачу.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
27
хв
Ювентус
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук