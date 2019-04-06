Ярмоленко чудово влився у колектив Вест Хема – українець показав, як весело проводить час з партнерами

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко відпочив зі своїми партнерами по команді.

Український хавбек завантажив у свій Інстаграм фотографії, на яких проводить час разом з партнерами. Спочатку гравці Вест Хема дозволили собі відпочити у одному з закладів, а згодом Ярмоленко показав світлину з картингу.

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Зауважимо, що українець не грає за Вест Хем з жовтня минулого року, тоді у поєдинку з Тоттенхемом Андрій отримав важку травму, яку заліковує досі.

У поточному сезоні в активі Ярмоленка 10 матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, де вінгер збірної України забив 2 голи та віддав результативну передачу.

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