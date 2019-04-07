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Ярмоленко не выйдет на поле в текущем сезоне – Пеллегрини рассказал о восстановлении украинца

09:20 109 Читати українською
Ярмоленко не выйдет на поле в текущем сезоне – Пеллегрини рассказал о восстановлении украинца
Мануэль Пеллегрини и Андрей Ярмоленко

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о восстановлении Андрея Ярмоленко, который из-за травмы не играет уже около полугода.

Наставник "молотобойцев" не форсирует возвращение украинца на поле и ожидает его полноценного восстановления.

"Ярмоленко работает очень хорошо, он уже не чувствует боли. Но выходить на поле ему еще слишком рано, не думаю, что это было бы хорошо. Для него лучше провести полноценную предсезонную подготовку и вернуться уже в следующем сезоне.

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Он должен быть спокойным и ждать следующего сезона, и мы увидим игрока, которого мы подписали, потому что он очень хороший футболист", – цитирует Пеллегрини BBC.

Напомним, Ярмоленко травмировался в поединке против Тоттенхэма еще в октябре и с тех пор не выходил на поле. Лидер сборной Украины успел сыграть 9 матчей в АПЛ, в которых дважды забил и отдал один ассист.

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