Ярмоленко: Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але повністю віддаватимусь Вест Хему

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко дав перше інтерв'ю прес-службі англійського клубу після переходу.

"Я щасливий приєднатись до Вест Хема. Це чудовий клуб з чудовими фанатами. Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але можу обіцяти одне, що буду повністю віддаватись на полі. Я буду віддавати всі сили та робити все, щоб команда перемагала.

"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

Буду допомагати команді виграти стільки матчів, скільки це можливо та, за допомогою удачі, вигравати трофеї теж.

Мій рік у Борусії Д був важким. Вважаю, що перші 6 місяців я виглядав добре, але потім була травма в другій частині сезону і я не міг набрати форму.

Прем'єр-ліга навіть не одна з найкращих, а найкраща ліга в світі. У ній важко грати, тому мені буде цікаво перевірити свої здібності в Англії.

Звісно, як і кожному футболісту, краще грати в великих матчах. Це прекрасний шанс показати себе, і тому я перейшов в АПЛ. Буду намагатись максимально радувати наших вболівальників", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.