toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ХОРВАТІЯ - АНГЛІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Ярмоленко: Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але повністю віддаватимусь Вест Хему

11:06 1869 Читать на русском
Ярмоленко: Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але повністю віддаватимусь Вест Хему
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко дав перше інтерв'ю прес-службі англійського клубу після переходу.

"Я щасливий приєднатись до Вест Хема. Це чудовий клуб з чудовими фанатами. Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але можу обіцяти одне, що буду повністю віддаватись на полі. Я буду віддавати всі сили та робити все, щоб команда перемагала.

"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

Буду допомагати команді виграти стільки матчів, скільки це можливо та, за допомогою удачі, вигравати трофеї теж.

Мій рік у Борусії Д був важким. Вважаю, що перші 6 місяців я виглядав добре, але потім була травма в другій частині сезону і я не міг набрати форму.

Прем'єр-ліга навіть не одна з найкращих, а найкраща ліга в світі. У ній важко грати, тому мені буде цікаво перевірити свої здібності в Англії.

Звісно, як і кожному футболісту, краще грати в великих матчах. Це прекрасний шанс показати себе, і тому я перейшов в АПЛ. Буду намагатись максимально радувати наших вболівальників", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Трансфери Чемпіонату Німеччини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Партизані
18:30
Марібор
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук