Ярмоленко: Не могу обещать, что буду вторым Месси, но буду полностью отдаваться Вест Хэму

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко дал первое интервью пресс-службе английского клуба после перехода.

"Я счастлив присоединиться к Вест Хэму. Это отличный клуб с прекрасными фанатами. Не могу обещать, что буду вторым Месси, но могу обещать одно, что буду полностью отдаваться на поле. Я буду отдавать все силы и делать все, чтобы команда побеждала.

"Вест Хэм – грозная сила, лучше Шевченко и качественное усиление", – реакция английского твиттера на переход Ярмоленко

Буду помогать команде выигрывать столько матчей, сколько это возможно и, с помощью удачи, выигрывать трофеи тоже.

Мой год в Боруссии Д был тяжелым. Считаю, что первые 6 месяцев я выглядел хорошо, но потом была травма во второй части сезона и я не мог набрать форму.

Премьер-лига даже не одна из лучших, а лучшая лига в мире. В ней тяжело играть, поэтому мне будет интересно проверить свои способности в Англии.

Конечно, мне, как и каждому футболисту, лучше играть в больших матчах. Это прекрасный шанс показать себя, и поэтому я перешел в АПЛ. Буду пытаться максимально радовать наших болельщиков", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.