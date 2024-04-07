"Це матч проти Шахтаря, коли ми виграли по пенальті. Коли був повний НСК Олімпійський, коли був Шовковський, коли під час серії пенальті ми програвали з рахунком 1:3.

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За такого рахунку ти розумієш, що все не на твою користь, буде важко вирвати. Ти вже починаєш думати, що, блін, за 120 хвилин віддав всі сили і щоб отак це вирішилось по пенальті... Починаєш уже сумувати трошки, і тут все перевертається, шалені емоції, плюс на домашньому стадіоні. Було супер", – сказав Ярмоленко у коментарі YouTube-каналу "ВДинамо".

Нагадаємо, мова про фінал Кубка України сезону 2014/15. Основний і додатковий час завершились без забитих м'ячів, а в серії пенальті більше пощастило Динамо. Після 3:1 на користь Шахтаря у лотереї Шовковський парирував удар Тайсона, а Ракицький влучив у каркас воріт. Фатальним став постріл Гладкого, з яким також впорався нинішній наставник Динамо.

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