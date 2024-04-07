"Это матч против Шахтера, когда мы выиграли по пенальти. Когда был полный НСК Олимпийский, когда был Шовковский, когда во время серии пенальти мы проигрывали со счетом 1:3.

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При таком счете ты понимаешь, что все не в твою пользу, будет трудно вырвать. Ты уже начинаешь думать, что, блин, за 120 минут отдал все силы и чтобы так это решилось по пенальти... Начинаешь уже грустить немножко, и тут все переворачивается, безумные эмоции, плюс на домашнем стадионе. Было супер", – сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу "ВДинамо".

Напомним, речь о финале Кубка Украины сезона 2014/15. Основное и дополнительное время завершились без забитых мячей, а в серии пенальти больше повезло Динамо. После 3:1 в пользу Шахтера в лотерее Шовковский парировал удар Тайсона, а Ракицкий попал в каркас ворот. Фатальным стал выстрел Гладкого, с которым также справился нынешний наставник Динамо.

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