Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко руйнує міф, що поїхав у чемпіонат ОАЕ за великими грошима.

Заради того, щоб попрацювати під керівництвом Сергія Реброва, 33-річний українець пішов на зниження зарплати у кілька разів. У Аль-Айні Ярмоленко отримує близько 1,7 млн фунтів за сезон, інформує Salary sport.

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Варто зауважити, що у Вест Хемі зарплата нашого земляка була втричі вищою (близько 5,2 млн). Більше платили також у Дортмунді (4,6 мільйона) та навіть у київському Динамо, де в останні сезони заробітки Ярмоленка стабільно перевищували 2 мільйони фунтів.

До слова, Андрій уже встиг зіграти за команду Сергія Реброва 22 матчі, в яких забив 8 голів та віддав 5 результативних передач. Наразі Ярмоленко перебуває у лазареті Аль-Айна, сподіваючись відновитися до матчі збірної України проти Англії.

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