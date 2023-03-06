Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився з гравцями, які полетять на Туманний Альбіон на матч відбору Євро-2024.

Виконувач обов'язків головного тренера національної команди Руслан Ротань оголосив список із 26-ти гравців, викликаних на березневий збір для підготовки та участі в першому матчі відбору чемпіонату Європи 2024 року проти Англії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Варто відзначити повернення Євгена Коноплянки, який не виступав за "синьо-жовтих" з вересня 2020-го, та Віталія Буяльського, який востаннє грав у вересні 2021 року.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Едуард Соболь (Страсбур), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – СК Дніпро-1).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Олімпік), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Євген Коноплянка (Краковія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Резервний список

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо).

Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 20 березня у Лондоні. Поєдинок проти Англії відбудеться 26 березня на стадіоні Вемблі.

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