Ради того, чтобы поработать под руководством Сергея Реброва, 33-летний украинец пошел на снижение зарплаты в несколько раз. В Аль-Айне Ярмоленко получает около 1,7 млн фунтов за сезон, сообщает Salary sport.

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Стоит отметить, что в Вест Хэме зарплата нашего земляка была в три раза выше (около 5,2 млн). Больше платили также в Дортмунде (4,6 миллиона) и даже в киевском Динамо, где в последние сезоны заработки Ярмоленко стабильно превышали 2 миллиона фунтов.

К слову, Андрей уже успел сыграть за команду Сергея Реброва 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В настоящее время Ярмоленко находится в лазарете Аль-Айна, надеясь восстановиться в матче сборной Украины против Англии.

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