Аль-Айн зумів врятувати доленосну нічию у матчі з командою з Абу-Дабі. Читайте звіт про поєдинок і дивіться відео гола на "Футбол 24".

ОАЕ, Кубок ліги, 1/4 фіналу

Аль-Вахда – Аль-Айн – 1:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Педро, 25 – Рахімі, 72

Аль-Айн Реброва та Ярмоленка розписав нічию в першому матчі Кубка ліги ОАЕ

У матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка ліги ОАЕ Аль-Айн нашого Сергія Реброва розписав бойову нічию з Аль-Вахдою, що дозволило "босам" пробитися у наступний раунд змагань. У домашньому для українців матчі команди розійшлись миром з нулями на табло, тож у сьогоднішньому поєдинку треба було забивати.

Господарі вийшли вперед на 25-й хвилині і до середини другого тайму вели у рахунку. Однак Рахімі наприкінці матчу вдалось випередити захисників і у стрибку головою замкнути навіс з правого флангу. Забитий на чужому полі гол вивів Аль-Айн у півфінал. Андрій Ярмоленко вийшов у старті, провів на полі 83 хвилини і відзначився попередженням одразу по перерві.

До слова, окрім Аль-Айна за путівку у фінал поборяться Аль-Наср, Аль-Джазіра та Аль-Шарджа.

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