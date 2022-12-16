Аль-Айн сумел спасти судьбоносную ничью в матче с командой из Абу-Даби. Читайте отчет о поединке и смотрите видео гола на "Футбол 24".

ОАЭ, Кубок лиги, 1/4 финала

Аль-Вахда – Аль-Айн – 1:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Педро, 25 – Рахими, 72

Аль-Айн Реброва и Ярмоленко расписал ничью в первом матче Кубка лиги ОАЭ

В ответном матче четвертьфинала Кубка лиги ОАЭ Аль-Айн нашего Сергея Реброва расписал боевую ничью с Аль-Вахдой, что позволило "боссам" пробиться в следующий раунд соревнований. В домашнем для украинцев матче команды разошлись миром с нулями на табло, так что в сегодняшнем поединке нужно было забивать.

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте и к середине второго тайма вели в счете. Однако Рахими в конце матча удалось опередить защитников и в прыжке головой замкнуть навес с правого фланга. Забитый на чужом поле гол вывел Аль-Айн в полуфинал. Андрей Ярмоленко вышел в старте, провел на поле 83 минуты и отличился предупреждением сразу после перерыва.

К слову, кроме Аль-Айна за путевку в финал сразятся Аль-Наср, Аль-Джазира и Аль-Шарджа.

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