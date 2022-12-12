Кубок ліги ОАЕ, 1/4 фіналу, перший матч

Аль-Айн – Аль-Вахда – 0:0

Підопічні Реброва втримали безгольову нічию з Аль-Вахдою. Попри досить рівне володіння м'ячем перевагу мала Аль-Вахда (8:17 за кількістю ударів, 1:4 – влучання в площину воріт). Ярмоленко ж вийшов у стартовому складі, але був замінений на 76 хвилині.

Ярмоленко заробив пенальті: Аль-Айн Реброва влаштував погром у Кубку

Зауважимо, що матч-відповідь зіграють вже 16 грудня, початок зустрічі о 17:30. У минулому сезоні Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва виграв Кубок Ліги, а також переміг в чемпіонаті.

Ярмоленко створив ефектний гол, Аль-Айн Реброва виграв на останніх секундах – відео краси від українця