Шеньдунь Лунен зацікавлений у підписанні Ярмоленка, повідомляє Sky Sports. Деталі потенційного переходу наразі невідомі.

Вест Хем повинен побити трансферний рекорд заради одного з найкращих центрбеків АПЛ – Ярмоленко коштував втричі менше

За інформацією джерела, Вест Хем хоче підписати нових футболістів, тому планує продати декількох виконавців – Ярмоленко перебуває у зоні ризику, тому такий трансфер виглядає можливим. Наразі Transfermarkt оцінює гравця у 9,5 мільйонів євро.

До слова, за китайський Шеньдунь Лунен виступає екс-гравець Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко влітку 2018-го перейшов з Борусії у Вест Хем. За англійський клуб українець зіграв у 33 поєдинках у всіх у турнірах, відзначився сімома голами та двома асистами.

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