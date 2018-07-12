Ярмоленко: Коротко обговорили з Пеллегріні, як він хоче використовувати мене на футбольному полі

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився першими враженнями від свого нового клубу та головного тренера Мануеля Пеллегріні.

"Я вже розмовляв з Мануелем Пеллегріні. Ми коротко обговорили, як він бачить мене в команді, як хоче використовувати на футбольному полі", – сказав Андрій Ярмоленко клубному телебаченню Вест Хема.

Чилійський фахівець працював з такими грандами, як мадридський Реал, Рівер Плейт і Манчестер Сіті, про що також згадав українець.

"Він здався мені дуже доброю та хорошою людиною. Пеллегріні тренував такі великі клуби, тому, звичайно, з ним буде цікаво попрацювати".

"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

Ярмоленко відзначив і активну роботу "молотобійців" на трансферному ринку. Протягом цього літа у Вест Хем перейшли центральний захисник Ісса Діоп, голкіпер Лукаш Фабіанскі, центрхав Джек Вілшер і правий фулбек Раян Фредерікс.

"Я знаю, що у Вест Хем прийшло багато нових футболістів. Я п'ятий з них. Цей клуб будує цікавий проект, команда хоче досягати високих цілей. Саме тому я й прийняв цей виклик, мені буде цікаво брати в цьому участь".

Ярмоленко: Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але повністю віддаватимусь Вест Хему

Андрій пригадав свої виступи за київське Динамо, де він декілька сезонів був беззаперечним лідером команди.

"Я 10 років провів у Динамо, це був хороший час. Я старався, в першу чергу, своєю роботою доводити тренерському штабу, що я кращий за інших. Тільки завдяки своїй праці я став тим, ким є зараз", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко перейшов з Борусії Д у Вест Хем, підписавши довготривалий контракт з англійським клубом. Трансфер обійшовся "молотобійцям" у 20 млн євро за інформацією авторитетних джерел.

Невиправдані очікування та перспективні конкуренти. Чому Борусія Д хоче продати Ярмоленка, який витиснув максимум