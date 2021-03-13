Бывший владелец Металлиста Александр Ярославский признался, что Челси в свое время мог подписать Андрея Ярмоленко и Тайсона.

"Иногда Абрамович мне задавал вопросы относительно какого игрока (из чемпионата Украины – прим.): "Спроси у Красникова". Женя мне писал оценки и я Роману отсылал. Всегда было стопроцентное попадание.

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Челси рассматривал Ярмоленко, Тайсона смотрели. Кстати, зря они Тайсона не взяли тогда", – отметил Ярославский в программе BurBuzz.

Напомним, Тайсон выступал за Металлист с 2010 по 2013 годы, после чего перешел в Шахтер, где выступает по сегодняшний день. Ярмоленко же с 2008 по 2017 годы играл за Динамо, а затем перебрался в Боруссию Д и Вест Хэм.

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