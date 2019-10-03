toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Ярмоленко играет именно так, как Вест Хэм и ожидал от него, – Пеллегрини

18:00 119 Читати українською
Ярмоленко играет именно так, как Вест Хэм и ожидал от него, – Пеллегрини
Андрей Ярмоленко / Reuters

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился мнением относительно игровой формы полузащитника Андрея Ярмоленко в последних матчах.

 

"Ярмоленко играет именно так, как мы и ожидали, когда покупали его. В прошлом году он показывал отличный футбол в матчах против топ-команд, но затем Андрей получил тяжелую травму. Ярмоленко вернулся и продолжает демонстрировать хорошую игру", – цитирует слова Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Хотим отдавать ему передачи столько, сколько это возможно, – Фредерикс расхвалил Ярмоленко

Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 6 матчей, отметившись 3 голами.

Добавим, что в турнирной таблице АПЛ Вест Хэм занимает пятое место. В следующем туре "молотобойцы" встретятся с Кристал Пэлас, матч состоится 5 октября.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії

blog_ava
Лига чемпионов: Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Зальцбург, Бенфика опозорилась перед Зенитом
00:07
1226
Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Украинцы за рубежом Вест Хэм - Кристал Пэлас Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
5
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук