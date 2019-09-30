Хочемо віддавати йому передачі стільки, скільки це можливо, – Фредерікс розхвалив Ярмоленка

Світ — 15:00 1564
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Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду
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Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 13:06 1166
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Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10:32 2122
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Суркіс: Гравці Динамо спочатку не сприймали футбол МихайличенкаУкраїна — 08:00 6944
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Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІІталія — 00:24 5500