Хочемо віддавати йому передачі стільки, скільки це можливо, – Фредерікс розхвалив Ярмоленка

Хавбек Вест Хема Раян Фредерікс схвально відгукнувся щодо гри вінгера Андрія Ярмоленка.

"Ми хочемо віддавати йому пас стільки, скільки це можливо. Ми знаємо, що щось відбудеться. Він трохи інший, ніж ми", – цитує Фредерікса Twiter Вест Хема.

Коли Ярмоленко набере свою найкращу форму, захисники АПЛ повинні хвилюватись, – офіційний сайт Вест Хема

У сезоні 2019/20 Ярмоленко забив 3 голи у матчах АПЛ і команда наразі перебуває на четвертій позиції в турнірній таблиці.

Нагадаємо, українець пропустив більшу частину сезону 2018/19 через травму ахілла.

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