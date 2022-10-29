Український півзахисник Андрій Ярмоленко знову не пішов з поля без результативної дії. Дивіться відео моменту від нашого співвітчизника на "Футбол 24".

Чемпіонат ОАЕ, 8-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Айн – 2:1

Голи: Хрібін, 44, Ганієв, 75 – Марзук, 10 (аг.)

Вилучення: Хрібін, 90+5 (Аль-Ахлі, друга жовта картка)

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Команда Сергія Реброва програла вже третій матч у поточному сезоні. Цього разу кривдником Аль-Айна став дубайський Аль-Ахлі. Хоча починалось все більш ніж оптимістично.

Вже на 10-й хвилині Андрій Ярмоленко майже з центра поля віддав передачу у штрафний майданчик, вивівши партнера сам на сам. Останній кинувся обігрувати голкіпера і втратив м'яч. Однак сфера влучила у свого ж захисника і підступно залетіла у сітку – передача українця за мить з асисту перетворилась на автогол. За хвилину до перерви господарі зуміли зрівняти рахунок, а в середині другої сорокап'ятихвилинки забили переможний м'яч. Вже у доданий час автор першого гола господарів отримав другу жовту картку і залишив команду у меншості, але часу, аби відігратись вже не було.

Як наслідок, Аль-Айн з 13-ма пунктами перебуває на сьомій сходинці турнірної таблиці, проте від лідера – Аль-Шарджа – його відділяє лише три очки. Для Ярмоленка цей поєдинок став 7-м у складі Аль-Айна – в активі українця 3 голи і 4 асисти.

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