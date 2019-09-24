Ярмоленко – туз у колоді Пеллегріні, – відомий експерт похвалив українську зірку після розмови з Шевченком

Колишній гравець Ліверпуля, а нині експерт британського спортивного телебачення, Джеймі Реднапп прокоментував феєричний виступ хавбека Вест Хема Андрія Ярмоленка у матчі з Манчестер Юнайтед.

"Я обговорював з Андрієм Шевченком виступ Ярмоленка. Тренер вважає, що гол у ворота Манчестер Юнайтед є особливою подією для його підопічного.

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Я чув про нього дуже багато хорошого від Шевченка. Сподіваюся, що Ярмоленко буде залишатися у формі і покаже нам, на що він здатний", – додав Реднапп у коментарі HITC. Також 46-річний англієць, описуючи зірку збірну України, постійно вживав слово "ace", що перекладається як "туз".

Нагадаємо, саме Ярмоленко вивів Вест Хем вперед у матчі 6 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який закінчився перемогою "молотків" 2:0.

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