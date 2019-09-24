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Ярмоленко – туз в колоде Пеллегрини, – известный эксперт похвалил украинскую звезду после разговора с Шевченко

15:07 81 Читати українською
Ярмоленко – туз в колоде Пеллегрини, – известный эксперт похвалил украинскую звезду после разговора с Шевченко
Андрей Ярмоленко / Сайт Вест Хэма

Бывший игрок Ливерпуля, а ныне эксперт британского спортивного телевидения, Джейми Реднапп прокомментировал феерическое выступление хавбека Вест Хэма Андрея Ярмоленко в матче с Манчестер Юнайтед.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Я обсуждал с Андреем Шевченко выступление Ярмоленко. Тренер считает, что гол в ворота Манчестер Юнайтед является особым событием для его подопечного.

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Я слышал о нем очень много хорошего от Шевченко. Надеюсь, что Ярмоленко будет оставаться в форме и покажет нам, на что он способен", – добавил Реднапп в комментарии HITC. Также 46-летний англичанин, описывая звезду сборную Украины, постоянно употреблял слово "ace", что переводится как "туз".

Напомним, именно Ярмоленко вывел Вест Хэм вперед в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, который закончился победой "молотков" 2:0.

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Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Джейми Реднапп Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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