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Ярмоленко – найкращий гравець збірної України у 2018 році за версією InStat

10:53 613 Читать на русском
Ярмоленко – найкращий гравець збірної України у 2018 році за версією InStat
Андрій Ярмоленко / Фото: соцмережі

Стало відомо, хто став найкориснішим гравцем збірної України у поточному році.

У поточному році національна збірна України зіграла 10 поєдинків, у яких здобула 5 перемог, 4 рази зіграла внічию та одного разу зазнала поразки, у нещодавньому матчі зі Словаччиною.

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У цих матчах головний тренер національної команди Андрій Шевченко задіяв 35 футболістів. Найкориснішим з них став Андрій Ярмоленко, який провів 5 матчів та отримав оцінку від InStat у 288 балів.

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Лише на 1 бал від гравця Вест Хема відстав інший легіонер – Євген Коноплянка, який взяв участь у всіх 10 матчах "жовто-синіх". На 3 місці опинився гравець Шахтаря Марлос, який зіграв у 8 поєдинках та отримав оціку у 286 очок, повідомляє Zbirna.com.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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Теги
Збірна України Україна - Туреччина Україна Україна Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Євген Коноплянка Марлос Марлос
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