Ярмоленко – найкращий гравець збірної України у 2018 році за версією InStat

Стало відомо, хто став найкориснішим гравцем збірної України у поточному році.

У поточному році національна збірна України зіграла 10 поєдинків, у яких здобула 5 перемог, 4 рази зіграла внічию та одного разу зазнала поразки, у нещодавньому матчі зі Словаччиною.

Україна – Туреччина: пристойна заявка на майбутнє, нові лідери, тренд антиЛуческу та питання до судді з обох боків

У цих матчах головний тренер національної команди Андрій Шевченко задіяв 35 футболістів. Найкориснішим з них став Андрій Ярмоленко, який провів 5 матчів та отримав оцінку від InStat у 288 балів.

Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу

Лише на 1 бал від гравця Вест Хема відстав інший легіонер – Євген Коноплянка, який взяв участь у всіх 10 матчах "жовто-синіх". На 3 місці опинився гравець Шахтаря Марлос, який зіграв у 8 поєдинках та отримав оціку у 286 очок, повідомляє Zbirna.com.