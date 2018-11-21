Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу

Україна зіграла внічию з Туреччиною у товариському матчі (0:0). Дивіться відеоогляд матчу Україна – Туреччина.

Перший тайм пройшов за домінування команди Андрія Шевченка. На табло були нулі, але вони не віддзеркалюють переваги команди Шевченка: 58% володіння м'ячем, 7:4 за ударами, 2:0 за влучними.

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У другому таймі картина дещо змінилась, збірна Туреччини змогла вирівняти гру та навіть мала перевагу. Українці довго не могли нічого створити, а гра так і закінчилась з нулями на табло.

Україна – Туреччина: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Товариський матч 20 листопада 2018

Україна – Туреччина – 0:0