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Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины в 2018 году по версии InStat

10:53 35 Читати українською
Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины в 2018 году по версии InStat
Андрей Ярмоленко / Фото: соцсети

Стало відомо, хто став найкориснішим гравцем збірної України у поточному році.

В текущем году национальная сборная Украины сыграла 10 матчей, в которых одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и однажды потерпела поражение, в недавнем матче со Словакией.

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В этих матчах главный тренер национальной команды Андрей Шевченко задействовал 35 футболистов. Самым полезным из них стал Андрей Ярмоленко, который провел 5 матчей и получил оценку от InStat в 288 баллов.

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Всего на 1 балл от игрока Вест Хэма отстал другой легионер – Евгений Коноплянка, который принял участие во всех 10 матчах "желто-синих". На 3 месте оказался игрок Шахтера Марлос, который сыграл в 8 поединках и получил оцику в 286 очков, сообщает Zbirna.com.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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Сборная Украины Украина - Турция Украина Украина Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Марлос Марлос
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