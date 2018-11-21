Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины в 2018 году по версии InStat

Стало відомо, хто став найкориснішим гравцем збірної України у поточному році.

В текущем году национальная сборная Украины сыграла 10 матчей, в которых одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и однажды потерпела поражение, в недавнем матче со Словакией.

Украина – Турция: приличная заявка на будущее, новые лидеры, тренд антиЛуческу и вопросы к судье от обеих команд

В этих матчах главный тренер национальной команды Андрей Шевченко задействовал 35 футболистов. Самым полезным из них стал Андрей Ярмоленко, который провел 5 матчей и получил оценку от InStat в 288 баллов.

Украина – Турция – 0:0 – видеообзор матча

Всего на 1 балл от игрока Вест Хэма отстал другой легионер – Евгений Коноплянка, который принял участие во всех 10 матчах "желто-синих". На 3 месте оказался игрок Шахтера Марлос, который сыграл в 8 поединках и получил оцику в 286 очков, сообщает Zbirna.com.