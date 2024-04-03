"Це важка втрата, тому що Яремчук був у хорошій динаміці і почувався добре. Фізичне покращення зробило його більш важливим. Але це те, що відбувалося з нами протягом усього сезону.

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Це тенденція сезону. Або ви шкодуєте про це, або у вас є бажання вірити в інших гравців, які можуть скористатися цією можливістю", – цитує Бараху Marca.

Нагадаємо, в матчі проти Мальорки Роман Яремчук отримав травму. Скоріш за все, український форвард не зіграє до 20 квітня, коли Валенсія прийматиме Бетіс.

У поточному сезоні Яремчук відіграв за "кажанів" у 25 матчах у всіх турнірах, забивши чотири голи.

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