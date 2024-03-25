"Кажани" вже тривалий час підходять до трансферних вікон з обмеженими можливостями. Влітку Валенсія орендувала у Брюгге Романа Яремчука. Його угода спливає після завершення сезону й досі не відомо, чи залишиться українець в команді.

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Як інформує Gols media, Яремчук змінив думку керівництва "кажанів" у другій половині сезону 2023/24. Валенсія може розглянути другу оренду форварда у Брюгге, якщо не вдасться оформити трансфер Рафи Міра з Севільї. В українцю бачать альтернативу іспанському нападнику.

Брюгге заплатив за Яремчука Бенфіці 16 мільйонів євро, а його зарплата становить близько 1,8 мільйона євро нетто за сезон.

У поточному сезоні Роман зіграв за Валенсію у 24 матчах у всіх турнірах. В активі українського форварда чотири голи.

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