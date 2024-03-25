"Летучие мыши" уже длительное время подходят к трансферным окнам с ограниченными возможностями. Летом Валенсия арендовала у Брюгге Романа Яремчука. Его соглашение истекает после завершения сезона и до сих пор неизвестно, останется ли украинец в команде.

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Как информирует Gols media, Яремчук изменил мнение руководства "летучих мышей" во второй половине сезона 2023/24. Валенсия может рассмотреть вторую аренду форварда в Брюгге, если не удастся оформить трансфер Рафы Мира из Севильи. В украинце видят альтернативу испанскому нападающему.

Брюгге заплатил за Яремчука Бенфике 16 миллионов евро, а его зарплата составляет около 1,8 миллиона евро нетто за сезон.

В текущем сезоне Роман сыграл за Валенсию в 24 матчах во всех турнирах. В активе украинского форварда четыре гола.

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