Трансфер Романа Яремчука з Бенфіки у Брюгге, який став рекордним в історії бельгійського клубу, поповнив бюджет португальської команди на 16 млн євро. Нещодавно лісабонці отримали за перехід українця додатковий бонус, повідомляє O JOGO.

Тренер Брюгге: Дуже радий голу Яремчука і тому, як він був забитий

В угоді між португальською та бельгійською командами був прописаний пункт, згідно з яким "орли" отримають 1 млн євро, якщо Яремчук і Ко проб'ються до плей-оф Ліги чемпіонів. Після 4-х турів Брюгге достроково впорався з цим завданням, гарантувавши собі вихід в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру (бельгійці здобули три перемоги над Атлетіко, Байєром та Порту і розписали нічию з мадридцями).

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Брюгге 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.

Наполі вийшов у плей-офф ЛЧ після повторної перемоги над Аяксом, Брюгге стримав Атлетіко – Яремчук і Соболь в 1/8 фіналу