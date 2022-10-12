Ліга чемпіонів, 4 тур

Наполі – Аякс – 4:2

Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен), Осімхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен)

Атлетіко – Брюгге – 0:0

Вилучення: Сова, 82 (Б)

Наполі минулого тижня знищив Аякс з тенісним рахунком. Амстердамці сподівалися на реванш, але суперник розбив всі надії за 15 хвилин. Наполі оформив два швидкі голи. Лосано розіграв красиву стіночку з Зєлінскі та відкрив рахунок, а Распадорі після проходу Кварацхелії подвоїв перевагу.

У другому таймі Аякс спробував повернутися в гру та навіть забив. Классен замкнув подачу з флангу від Бессі. Однак господарі швидко відновили контроль над ситуацією. Свіжий Осімхен навантажував штрафний майданчик.

Всі питання про переможця закрив пенальті – арбітр вказав на 11 метрів, коли Ндомбеле пробив у руку Тімберу. Кварацхелія точно пробив з позначки. Аякс також отримав пенальті – Броббі завалили на лінії штрафного. Бергвейн забив з 11 метрів. Крапку поставив Осміхен, запресингувавши оборону.

Наполі вдруге обіграв Аякс, набрав 12 очок і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Третій учасник 1/8 після Манчестер Сіті та Реала.

Атлетіко знову не зумів здолати Брюгге. Мадридці домінували, створили значно більше моментів, але ворота не вразили. На хороші позиції виходив Грізманн, добивати міг Корреа – все безрезультатно. Міньйоле здійснив 9 сейвів, зокрема не дозволив Мораті забити впритул.

Брюгге взагалі міг перемогти. Суддя призначив пенальті за фол Моліни на Б'юкенені, однак після перегляду VAR скасував своє рішення. На турнірні перспективи Брюгге відсутність перемоги майже не вплинула. Бельгійці набрали 10 очок і гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів. Атлетіко має лише 4 бали.

Яремчук і Соболь вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів, хоча сьогодні не зіграли. Українці відсиділи всі 90 хвилин в запасі. Щоправда, Роман тепер має шанс отримати ігровий час в наступному матчі проти Порту. Його конкурент Сова отримав дві дисциплінарні жовті картки.