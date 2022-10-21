Трансфер Романа Яремчука из Бенфики в Брюгге, ставший рекордным в истории бельгийского клуба, пополнил бюджет португальской команды на 16 млн евро. Недавно лиссабонцы получили за переход украинца дополнительный бонус, сообщает O JOGO.

Тренер Брюгге: Очень рад голу Яремчука и тому, как он был забит

В соглашении между португальской и бельгийской командами был прописан пункт, согласно которому "орлы" получат 1 млн евро в случае, если Яремчук и Ко пробьются в плей-офф Лиги чемпионов. После 4-х туров Брюгге досрочно справился с этой задачей, гарантировав себе выход в 1/8 финала самого престижного евротурнира (бельгийцы одержали три победы над Атлетико, Байером и Порту и расписали ничью с мадридцами).

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Брюгге 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Наполи вышел в плей-офф ЛЧ после повторной победы над Аяксом, Брюгге сдержал Атлетико – Яремчук и Соболь в 1/8 финала